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بايدن: لن نكرر الأخطاء السابقة ولن أورث المسؤولية في أفغانستان إلى أي رئيس

10:43 م الإثنين 16 أغسطس 2021
بايدن: لن نكرر الأخطاء السابقة ولن أورث المسؤولية في أفغانستان إلى أي رئيس

جو بايدن

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده لن تكرر الأخطاء السابقة والاستمرار في حرب بلا نهاية في أفغانستان، وأنه لن يسمح بإزهاق أرواح المزيد من الأمريكيين هناك.

وقال بايدن في كلمة الاثنين، بشأن الوضع في أفغانستان، إنه لن يورث المسؤولية في أفغانستان إلى أي رئيس آخر.

وتابع أن الرئيس أشرف غني أبلغه بأن القوات الأفغانية ستقاتل لكنه "كان على خطأ"، مشيرًا إلى أن القيادة الأفغانية لم تكن موحدة.

وأشار إلى أن غني، رفض التفاوض مع طالبان للتوصل لتسوية.

وأكد أن بلاده ستستمر في تقديم الدعم اللازم للشعب الأفغاني، وأنه أمر بنشر 6 آلاف جندي في أفغانستان لتأمين عمليات الإجلاء.

جو بايدن أمريكا أفغانستان طالبان تحكم أفغانستان

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