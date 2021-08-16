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مجلس الأمن يدعو إلى محادثات لتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان

08:07 م الإثنين 16 أغسطس 2021
مجلس الأمن يدعو إلى محادثات لتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان

مجلس الأمن الدولي

وكالات

دعا مجلس الأمن الدولي الاثنين، إلى محادثات لتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الدول أن تكون على استعداد لاستقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن أي عمليات ترحيل، مؤكدًا أنه حان الوقت للوقوف وقفة رجل واحد.

وناشد جوتيريش - خلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين بمقر الأمم المتحدة - جميع الأطراف في أفغانستان على التزام بحماية المدنيين، وتقديم المساعدات اللإنسانية وخدمات إنقاذ الأرواح بدون أي عرقلة وأن يتم إيصالها في الوقت المناسب.

وقال جوتيريش إن العالم يتابع الأحداث التي تشهدها أفغانستان بقلب حزين بشأن ما "ننتظره في المستقبل"، مضيفًا "شاهدنا جميعًا الأحداث في التوقيت الفعلي والتي تضمنت فوضى حقيقة وخوف"، بينما "يكمن الكثير في التوازن والتقدم والأمل وحلم أجيال الشابات وأهداف الصبيان والرجال الأفغانيين".

مجلس الأمن الدولي أنطونيو جوتيريش أفغانستان اللاجئين الأفغان حركة طالبان

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