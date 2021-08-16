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رئيس وزراء بريطانيا يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لمجموعة السبع بشأن أفغانستان

08:07 م الإثنين 16 أغسطس 2021
رئيس وزراء بريطانيا يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لمجموعة السبع بشأن أفغانستان

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يتولى رئاسة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لهذا العام، أنه يعتزم عقد قمة افتراضية لقادة دول المجموعة لبحث الوضع في أفغانستان.

وأصدر مكتب جونسون بيانا في أعقاب اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان قوله إن "رئيس الوزراء أكد اعتزامه استضافة اجتماعا افتراضيا لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان خلال الأيام المقبلة".

كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أعرب عن "دهشته" إزاء وتيرة سيطرة طالبان على أفغانستان.

بوريس جونسون بريطانيا لندن أفغانستان مجموعة السبع

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