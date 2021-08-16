السعودية تدعو كافة الأطراف الأفغانية لحفظ الأرواح والممتلكات

الرياض - (د ب أ)

أكدت الخارجية السعودية اليوم الاثنين على الوقوف إلى جانب خيارات الشعب الأفغاني، ودعت كافة الأطراف لحفظ الأرواح والممتلكات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الخارجية القول إن المملكة "تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت".

وأضافت أنه "انطلاقًا من المبادئ الإسلامية السمحة، وعملاً بقول المولى سبحانه وتعالى "إنما المؤمنون إخوة"، فإن حكومة المملكة تأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد".