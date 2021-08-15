بلينكن يقر: مكاسب طالبان في أفغانستان حدثت أسرع مما كنا نتوقع

نيويورك- (د ب أ):

أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن المكاسب التي حققتها حركة طالبان في أفغانستان حدثت "أسرع مما توقعنا"، إلا أنه دافع عن الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وقال بلينكن لشبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية إن "الفكرة القائلة بأنه كان من الممكن الحفاظ على الوضع الراهن بإبقاء قواتنا هناك خاطئة"، لافتا إلى أن التركيز الأساسي ينصب حاليا على إجلاء جميع الأمريكيين من البلاد بأمان.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لم تطلب من طالبان السماح بإجلاء رعاياها، وقال :"لم نطلب شيئا من طالبان، وإنما أبلغناهم بأنهم إذا تعرضوا لمواطنينا وعملياتنا ... فسيكون هناك رد سريع وحاسم ".