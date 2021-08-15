Masrawy logo white

الحرب في أفغانستان: سكان كابول "لا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان"

01:48 م الأحد 15 أغسطس 2021
الحرب في أفغانستان: سكان كابول "لا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان"

أفغانستان

كابول-(بي بي سي):

وصفت النائبة الأفغانية، فرزانا كوتشاي، لبي بي سي، كيف يحاول سكان كابول الفرار من العاصمة، من دون أدنى أمل في العثور على مكان آمن.

وقالت: "لا أعرف، لا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان، لم يعد هناك أي مكان لا يزال آمنا".

وأوضحت كوتشاي أن الطائرات المغادرة لكابول اليوم ممتلئة بالركاب بشكل كامل، وأن حجوزات الرحلات الجوية قد نفدت في الوقت الحالي، وأنها راجعت بعض أصدقائها الذين تمكنوا من الطيران إلى خارج كابول، ووجدتهم يعملون على اللجوء لدول الجوار مثل الهند.

وتابعت "إنهم يقولون إن الرحلات الجوية ممتلئة، ونحن عالقون هنا، أولئك المغادرون، أين يمكنهم الذهاب، ليس لديهم خيار، عليهم البقاء هنا".

وأضافت النائبة كوتشاي أنها علمت من نساء مناطق أخرى من أفغانستان التي سيطرت حركة طالبان عليها فعليا، أنهن لم يعدن يذهبن إلى العمل أو المدرسة، وعلقت على الأمر قائلة "بالنسبة للنساء، الوضع سوف يسوء كما كان متوقعا. ستسجن النساء في منازلهن".

هذا المحتوى من

BBC
أفغانستان كابول طالبان تحكم أفغانستان

الخبر التالى:

الحرب في أفغانستان: مسؤولون أفغان بارزون في المطار لمغادرة كابول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • ننشر: رابط نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2020 - 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا