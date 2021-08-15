الحرب في أفغانستان: سكان كابول "لا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان"

كابول-(بي بي سي):

وصفت النائبة الأفغانية، فرزانا كوتشاي، لبي بي سي، كيف يحاول سكان كابول الفرار من العاصمة، من دون أدنى أمل في العثور على مكان آمن.

وقالت: "لا أعرف، لا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان، لم يعد هناك أي مكان لا يزال آمنا".

وأوضحت كوتشاي أن الطائرات المغادرة لكابول اليوم ممتلئة بالركاب بشكل كامل، وأن حجوزات الرحلات الجوية قد نفدت في الوقت الحالي، وأنها راجعت بعض أصدقائها الذين تمكنوا من الطيران إلى خارج كابول، ووجدتهم يعملون على اللجوء لدول الجوار مثل الهند.

وتابعت "إنهم يقولون إن الرحلات الجوية ممتلئة، ونحن عالقون هنا، أولئك المغادرون، أين يمكنهم الذهاب، ليس لديهم خيار، عليهم البقاء هنا".

وأضافت النائبة كوتشاي أنها علمت من نساء مناطق أخرى من أفغانستان التي سيطرت حركة طالبان عليها فعليا، أنهن لم يعدن يذهبن إلى العمل أو المدرسة، وعلقت على الأمر قائلة "بالنسبة للنساء، الوضع سوف يسوء كما كان متوقعا. ستسجن النساء في منازلهن".