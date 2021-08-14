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بلينكن يؤكد لغني مواصلة تقديم الدعم للشعب الأفغاني

10:43 م السبت 14 أغسطس 2021
بلينكن يؤكد لغني مواصلة تقديم الدعم للشعب الأفغاني

أنتوني بلينكن

وكالات

بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني التطورات في أفغانستان بعد تقدم طالبان في البلاد والسيطرة على عواصم لعدد من الأقاليم الأفغانية، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد بلينكن، للرئيس الأفغاني، السبت أن بلاده ستواصل تقديم الدعم للشعب الأفغاني.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذر السبت حركة طالبان من رد عسكري سريع وقوي إذا هاجمت مصالح أمريكية، أو استهدفت عمليات إجلاء المدنيين الأمريكيين حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وقال بايدن تعليقًا على التقدم العسكري الذي تحققه الحركة في أفغانستان، إنه لن يورّث الحرب في أفغانستان إلى الرئيس الأمريكي المقبل.

وقرر بايدن، رفع عدد القوات الأمريكية المقرر إرسالها إلى أفغانستان لتأمين البعثة الدبلوماسية وعملية إجلاء موظفي السفارة الأمريكية والأفغان المتعاونين مع القوات الأمريكية إلى خمسة آلاف عنصر.

وسيطرت طالبان على اثنتين من عواصم الولايات ليصل إجمالي عدد العواصم التي تسيطر عليها الحركة حتى الآن 21 من بين 34 عاصمة ولاية في أنحاء البلاد.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية الشعب الأفغاني أشرف غني التطورات

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