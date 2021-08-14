بفضل التوجيهات الرئاسية.. برلماني: قريبًا سنعلن مصر خالية من العشوائيات

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن ما حققته الدولة من إنجازات في قطاع تطوير العشوائيات، بمثابة شهادة فخر لكل مصري؛ نظرًا لأن تلك الإنجازات التي طالبت بتطوير ٣٥٧ منطقة عشوائية تمت في مدة وجيزة.

وأشار زين الدين، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، تعقيبًا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات من مدينة بدر، إلى أن تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، قائلًا: قريبًا سنعلن مصر خالية من العشوائيات، بفضل الخطة المدروسة التي تقوم الدولة على تنفيذها.

وقال النائب: تطوير العشوائيات لم يقف عند تطوير المسكن فقط؛ بل توفير بيئة مناسبة للسكن والحياة الكريمة لملايين المواطنين الذين كانوا يعانون على مدار ٣٠ عامًا الإقامة وسط العشوائيات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي اتخذ قرارًا جرئًا بتطوير تلك المناطق وتحويلها إلى مناطق أكثر أمانًا.

ودعا عضو مجلس النواب إلى أهمية الحفاظ على تلك الإنجازات، من خلال العمل على مواجهة الزيادة السكانية التي كانت سببًا في ظهور تلك العشوائيات؛ لا سيما أن النمو السكاني غير المدروس يعمل على تآكل أية محاولات للتطوير أو التنمية.

وكان السيسي، قال خلال افتتاحه، اليوم السبت، عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكاني مع زيادة الدخل.

وأضاف السيسي أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعًا: "ده فضل كبير قوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى".

وقال السيسي إن الدولة تستهدف ضبط النمو السكاني بما يتماشى مع إمكاناتها لتحقيق التنمية، متابعًا: "ما ناكلش.. ونعيش بالشكل الآدمي المحترم".

وقال الرئيس إن الدولة تخصص 275 مليار جنيه دعمًا في موازنة كل عام.