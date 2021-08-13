إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان شرقي قلقيلية

رام الله - (أ ش أ):

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية (كفر قدوم) الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

ورفع المشاركون لافتات تندد بقرارات إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضي الضفة الغربية.

وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية بالقرية الواقعة شرق قلقيلية، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.