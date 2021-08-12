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بريطانيا بصدد نشر جنود بأفغانستان لمساعدة مواطنيها على المغادرة

10:55 م الخميس 12 أغسطس 2021
بريطانيا بصدد نشر جنود بأفغانستان لمساعدة مواطنيها على المغادرة

بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة ستنشر بشكل مؤقت نحو 600 جندي في أفغانستان لمساعدة البريطانيين على المغادرة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إنه سمح بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابول، ومساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة البلاد وتعزيز نقل أفغان خاطروا بحياتهم سابقا أثناء خدمتهم إلى جانب الجنود البريطانيين.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية".. مساء اليوم الخميس.

وباتت حركة طالبان تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد بما في ذلك عواصم العديد من الولايات.. فيما طالبت دول غربية عدة من رعاياها مغادرة أفغانستان فورا بسبب الوضع الأمني هناك.

هذا المحتوى من

بريطانيا المملكة المتحدة أفغانستان وزارة الدفاع البريطانية

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