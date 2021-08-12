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العاهل المغربي يرسل برقية مواساة للرئيس الجزائري على إثر حرائق الغابات

09:27 م الخميس 12 أغسطس 2021
العاهل المغربي يرسل برقية مواساة للرئيس الجزائري على إثر حرائق الغابات

الملك محمد السادس

الرباط - (أ ش أ):

بعث الرئيس العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة، اليوم الخميس، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، على إثر الحرائق التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر، مخلفة العديد من الضحايا.

وأعرب العاهل المغربي - خلال برقيته للرئيس الجزائري، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء - للأسر المكلومة وللشعب الجزائري، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدا باسم الشعب المغربي، تضامنه المطلق مع الجزائر الشقيقة في هذا الظرف العصيب.

وقال "وإذ أشاطركم والأسر المكلومة مشاعر الحزن في هذه المصيبة الفادحة، لأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، ويجنبكم وشعبكم الشقيق كل مكروه".

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Asha
الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة حرائق الغابات عبد المجيد تبون الجزائر

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