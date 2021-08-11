Masrawy logo white

بيلاروسيا تسحب موافقتها على تعيين السفيرة الأمريكية بعد فرض عقوبات عليها

09:00 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
بيلاروسيا تسحب موافقتها على تعيين السفيرة الأمريكية بعد فرض عقوبات عليها

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

مينسك - (د ب أ)

ألغى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو موافقته على تعيين السفيرة الأمريكية الجديدة في البلاد، جولي فيشر، بعد العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلاده.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية في مينسك أناتولي جلاس اليوم الأربعاء، في شرحه لهذه الخطوة، إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنظم مثل هذه المواقف.

وأضاف جلاس "إذا لزم الأمر فسوف نشرح هذا مرة أخرى".

كما طلبت بيلاروسيا من الولايات المتحدة تقليص عدد موظفي سفارتها إلى خمسة أشخاص بحلول الأول من سبتمبر.

وأدت فيشر اليمين كأول سفيرة للولايات المتحدة في بيلاروسيا منذ عام 2008، في ديسمبر الماضي. ووفقا لتقارير حديثة، تنتظر الدبلوماسية، التي التقت بانتظام مع شخصيات بيلاروسية معارضة تعيش في المنفى في الاتحاد الأوروبي، منذ ذلك الحين الحصول على تأشيرة دخول الجمهورية السوفييتية السابقة.

وبعد أن انتقدت واشنطن وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا مرارًا، فرضت لأول مرة عقوبات ضدها في عام 2006، بما في ذلك عقوبات ضد لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ أمد طويل.

وفي اتباع لسياسة العين بالعين، طردت بيلاروسيا دبلوماسيين أمريكيين بعد ذلك.

وكانت الدولتان في طريقهما لتجديد التقارب في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومع ذلك، بعد تمديد الولايات المتحدة العقوبات في أعقاب القمع العنيف للمتظاهرين السلميين بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، توترت العلاقات مرة أخرى.

ألكسندر لوكاشينكو بيلاروسيا فرض عقوبات تعيين سفير أمريكي

الخبر التالى:

أول تعليق من واشنطن على قرار السودان تسليم البشير للجنائية الدولية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر.. الأهلي 1-1 الإسماعيلي.. بن يوسف يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا