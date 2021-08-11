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روسيا تبدأ الإنتاج المتسلسل لصواريخ "إس-500"

08:58 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
روسيا تبدأ الإنتاج المتسلسل لصواريخ "إس-500"

صواريخ إس-500

روسيا - (أ ش أ)

قال مصدر في المجمع الصناعي - العسكري الروسي، إن شركة "ألماز – أنتي" بدأت في الإنتاج المتسلسل للصواريخ المخصصة لمنظومات الدفاع الجوي "إس-500" (بروميتي).

وأضاف المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" ، إنه "وفقا للعقد المبرم في نهاية عام 2020 بين وزارة الدفاع الروسية وشركة ألماز – أنتي، بدأت عمليات الإنتاج المتسلسل للصواريخ التي سيتم تسليمها لقوات الجيش الروسي في عام 2022 ".

وكان مصدر في المجمع الصناعي- العسكري ، قال في وقت سابق ، بأن القوات الجوية والفضائية الروسية ستستلم أكثر من عشرة منظومات من طراز "إس-500"، وبأن توريد هذه المنظومات، سيبدأ في عام 2022.

هذا المحتوى من

صواريخ إس-500 المجمع الصناعي العسكري الروسي روسيا منظومات الدفاع الجوي

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