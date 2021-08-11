روسيا تبدأ الإنتاج المتسلسل لصواريخ "إس-500"

روسيا - (أ ش أ)

قال مصدر في المجمع الصناعي - العسكري الروسي، إن شركة "ألماز – أنتي" بدأت في الإنتاج المتسلسل للصواريخ المخصصة لمنظومات الدفاع الجوي "إس-500" (بروميتي).

وأضاف المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" ، إنه "وفقا للعقد المبرم في نهاية عام 2020 بين وزارة الدفاع الروسية وشركة ألماز – أنتي، بدأت عمليات الإنتاج المتسلسل للصواريخ التي سيتم تسليمها لقوات الجيش الروسي في عام 2022 ".

وكان مصدر في المجمع الصناعي- العسكري ، قال في وقت سابق ، بأن القوات الجوية والفضائية الروسية ستستلم أكثر من عشرة منظومات من طراز "إس-500"، وبأن توريد هذه المنظومات، سيبدأ في عام 2022.