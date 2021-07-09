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روسيا تؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

04:50 م الجمعة 09 يوليه 2021
روسيا تؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

سعد الحريري

بيروت - أ ش أ

استعرض رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري مع ميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، تطورات الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان.

وعرض الحريري - خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة- وجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، معتبرا أنها تتجه إلى مزيد من التعقيد والصعوبات.

من جانبه، أكد المسئول الروسي على ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة سعد الحريري، مشددا على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة.

وتم - خلال الاتصال - التأكيد على توجهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على علاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية القوية، والمبنية على المصالح المشتركة بين البلدين.

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سعد الحريري بيروت حكومة لبنانية روسيا ميخائيل بوجدانوف

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