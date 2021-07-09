Masrawy logo white

مقتل 49 شخصا جراء حريق مصنع للأغذية في بنجلاديش

01:36 م الجمعة 09 يوليه 2021
مقتل 49 شخصا جراء حريق مصنع للأغذية في بنجلاديش

حريق

دكا - أ ش أ

أعلن مسئولو الإطفاء ووسائل إعلامية محلية في بنجلاديش اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق في مصنع للأغذية يقع بالقرب من العاصمة "دكا".

وقال مسئول خدمات الإطفاء راسل شيكر - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الحريق اندلع مساء أمس الخميس، في مصنع "هاشم" للأغذية والمشروبات المكون من خمسة طوابق ويقع في بلدة "روبجانج".

وأفاد نائب مدير خدمات الإطفاء والدفاع المدني ، ديباسيش باردهان ، بأنه تم العثور على جثامين الضحايا داخل المصنع، موضحا أن عمليات الإنقاذ لا زالت مستمرة.

ولم يعلن حتى الآن أسباب نشوب الحريق أو أعداد الأشخاص المتواجدين داخل المصنع أو حتى أعداد المفقودين.

هذا المحتوى من

حريق مصنع للأغذية حريق بنجلاديش خدمات الإطفاء

الخبر التالى:

الخارجية الفلسطينية: الاستيطان وهدم المنازل يضربان ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:استكمال مسيرة زوجها.. مصدر بأسرة الرئيس الراحل يكشف وصية جيهان السادات قبل رحيلها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا