مقتل 49 شخصا جراء حريق مصنع للأغذية في بنجلاديش

دكا - أ ش أ

أعلن مسئولو الإطفاء ووسائل إعلامية محلية في بنجلاديش اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق في مصنع للأغذية يقع بالقرب من العاصمة "دكا".

وقال مسئول خدمات الإطفاء راسل شيكر - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الحريق اندلع مساء أمس الخميس، في مصنع "هاشم" للأغذية والمشروبات المكون من خمسة طوابق ويقع في بلدة "روبجانج".

وأفاد نائب مدير خدمات الإطفاء والدفاع المدني ، ديباسيش باردهان ، بأنه تم العثور على جثامين الضحايا داخل المصنع، موضحا أن عمليات الإنقاذ لا زالت مستمرة.

ولم يعلن حتى الآن أسباب نشوب الحريق أو أعداد الأشخاص المتواجدين داخل المصنع أو حتى أعداد المفقودين.