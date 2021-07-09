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شكري: إثيوبيا تتهرب من التوصل لاتفاق ملزم وتعنتها لا يمكن أن يستمر

12:14 ص الجمعة 09 يوليه 2021
شكري: إثيوبيا تتهرب من التوصل لاتفاق ملزم وتعنتها لا يمكن أن يستمر

سامح شكري وزير الخارجية

كتب - محمد عطايا:

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن كل الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا على مدار العشر سنوات الماضية، وارتكاب المظلومية التي ليست لها أساس من الواقع غرضه تجنب الدخول في اتفاق ملزم ينظم تشغيل السد.

وقال في مؤتمر صحفي، عقب جلسة مجلس الأمن، إن "إثيوبيا تتهرب من التوصل لاتفاق ملزم، ولكن هذا التعنت لا يمكن أن يستمر".

وطالب شكري، من الأعضاء في مجلس الأمن المناديين لوقف نظر مسألة سد النهضة الإثيوبية، تبرير موقفهم.

وأكد شكري، اليوم الخميس أن القرارات الأحادية لإثيوبيا، تهدد الأمن المائي للسودان ومصر، لافتًا إلى أن إثيوبيا اتخذت قرارين أحاديين كان لهما تأثير سلبي على سير المفاوضات.

وقال إن "تصريحات إثيوبيا حول الطبيعة الاستعمارية خاطئة ولا تمت للواقع بصلة".

وأضاف أن "القرارات الأحادية لإثيوبيا تهدد الأمن المائي للسودان ومصر وتعرض 150 مليون شخصا للخطر".

سامح شكري إثيوبيا مجلس الأمن السودان سد النهضة

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