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قبل جلسة مجلس الأمن.. رسالة من رئيس تونس إلى رئيسة إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

07:25 م الخميس 08 يوليه 2021
قبل جلسة مجلس الأمن.. رسالة من رئيس تونس إلى رئيسة إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

الرئيس التونسي قيس سعيّد

وكالات:

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، ناقش مع رئيسة إثيوبيا، خلال اتصال هاتفي، تطورات أزمة سد النهضة، مؤكدا على دعم بلاده لمبدأ التفاوض بين الدول الثلاثة بما يراعي مصالحاه الحيوية.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، اليوم الخميس إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أجرى ظهر اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلورق زودي.

وأوضح بيان الرئاسة التونسية أنه "تمّ التطرّق، خلال هذه المحادثة، إلى التطوّرات الحاصلة في ملفّ سدّ النهضة على مستوى مجلس الأمن وموقف إثيوبيا من هذا الموضوع".

وأكّد الرئيس التونسي على "دعم تونس لمبدأ الحوار والتفاوض بين الدول المعنية بما يراعي مصالحها الحيوية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف".

هذا ومن المقرر أن تعقد اليوم جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة، بعد طلب من مصر والسودان.

وكانت إثيوبيا أبلغت مصر رسميا بدأ الملء الثاني لسد النهضة، في خطوة أحادية، رفضتها كل من مصر والسودان.

مجلس الأمن رئيس تونس قيس سعيد رئيسة اثيوبيا سد النهضة

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