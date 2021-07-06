شكرى يلتقي مع مندوبي واشنطن ولندن وباريس لدى الأمم المتحدة

مصر - (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء في نيويورك مع مندوبي الولايات المتحدة و⁧‫المملكة المتحدة‬⁩ و⁧فرنسا الدائمين بالأمم المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إن اللقاء يأتي في إطار التحركات المستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه ⁧‫سد النهضة.‬⁩

ويعقد وزير الخارجية منذ أمس الأول الأحد في نيويورك سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.