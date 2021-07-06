Masrawy logo white

شكرى يلتقي مع مندوبي واشنطن ولندن وباريس لدى الأمم المتحدة

08:14 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
شكرى يلتقي مع مندوبي واشنطن ولندن وباريس لدى الأمم المتحدة

سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء في نيويورك مع مندوبي الولايات المتحدة و⁧‫المملكة المتحدة‬⁩ و⁧فرنسا الدائمين بالأمم المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إن اللقاء يأتي في إطار التحركات المستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه ⁧‫سد النهضة.‬⁩

ويعقد وزير الخارجية منذ أمس الأول الأحد في نيويورك سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

هذا المحتوى من

سامح شكري وزير الخارجية واشنطن لندن الأمم المتحدة سد النهضة أزمة سد النهضة

الخبر التالى:

الجامعة العربية: إثيوبيا تحاول تصوير أزمة "سد النهضة" صراعًا عربيًا أفريقيًا

كورونا.. لحظة بلحظة

175

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282257

إجمالي الإصابات

16384

إجمالي الوفيات

214852

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر نصف نهائي يورو 2020.. إيطاليا وإسبانيا.. التشكيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا