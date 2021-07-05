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الهند تسجل 39 ألفا و796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

08:24 ص الإثنين 05 يوليه 2021
الهند تسجل 39 ألفا و796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا

نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت الهند تسجيل 39 ألفا و796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 30 مليونا و502 ألف و362 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 723 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 402 ألف و728 حالة.

وأفادت الوزارة بأن 42 ألفا و352 حالة تماثلت للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 29 مليونا و700 ألف و430 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 482 ألفا و71 حالة.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الهند كوفيد 19

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