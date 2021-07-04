Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تسجل 743 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:12 ص الأحد 04 يوليه 2021
كوريا الجنوبية تسجل 743 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 743 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 160 ألفا و85 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة إضافية واحدة ، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2026.

كما تعافي من المرض 482 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 149 ألفا و 614 حالة.

وتلقى 35ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 29% من تعداد سكان البلاد البالغ 51.3 مليون نسمة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:انخفاض مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا