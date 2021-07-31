إصابات كورونا في العالم تزيد على 197.5 مليون.. والوفيات تتخطى 2ر4 مليون

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 197 مليونا و505 آلاف و590 حالة.

وأفادت الجامعة، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفعت إلى 4 ملايين و202 ألف و117 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و948 ألفا و534 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و31 حالة.

وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و613 ألفا و993 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 423 ألفًا و810 حالات.