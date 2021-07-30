بسبب ارتفاع أسعار الغاز... بريطانيا تلجأ للفحم تلبيةً للطلب على الطاقة

لندن - (د ب أ):

لجأت المملكة المتحدة إلى استخدام الفحم على مدار الـ34 يومًا الماضية لتلبية الطلب على الطاقة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الغاز بنحو 85 في المئة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من غير المعتاد اللجوء إلى استخدام الفحم في فصل الصيف مع انخفاض الطلب.

وأصبح استخدام الوقود أقل تواترًا مع تحرك بريطانيا نحو التخلص التدريجي منه بحلول عام 2024. وسيكون لدى المملكة المتحدة محطة واحدة فقط تعمل بالفحم بعد إغلاق شركة "كهرباء فرنسا" آخر محطة لها تعمل بالفحم في البلاد بنهاية سبتمبر من العام المقبل.

وستغلق شركة "كهرباء فرنسا" آخر محطة فحم لها في المملكة المتحدة بعد 56 عامًا.

وقال متحدث باسم شبكة الكهرباء البريطانية "ناشيونال جريد بي إل سي" في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة بلومبرج للأنباء، إن انخفاض إنتاج الطاقة من الرياح بشكل غير عادي خلال شهر تموز/يوليو الجاري أدى إلى التوجه نحو الوقود الأحفوري - بما في ذلك الفحم - لتشكيل مزيج أكثر قليلاً مما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن الرياح شكلت 11 في المئة من المزيج مقارنة بأكثر من 20 في المئة خلال شهر تموز/يوليو من العام الماضي".

وبلغ متوسط كمية الفحم في مزيج الكهرباء 1ر2 في المئة من 25 يونيو إلى 28 يوليو خلال العام الحالي، مقارنة بمتوسط 6ر1 في المئة خلال عام 2020، وفقًا لبيانات الشبكة الوطنية.