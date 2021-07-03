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إحالة مسؤول بارز في الفاتيكان إلى التحقيقات بتهم فساد

09:09 م السبت 03 يوليه 2021
إحالة مسؤول بارز في الفاتيكان إلى التحقيقات بتهم فساد

بابا الفاتيكان

الفاتيكان - (بي بي سي)

أحال الفاتيكان اليوم السبت، على محكمة الجزاء التابعة له، عشرة أشخاص، بينهم الكاردينال أنجيلو بيتشيو، الذي يتمتع بنفوذ كبير، والمتهم في قضية تمويل غامضة، لشراء مبنى فاخر في لندن، عن طريق رجال أعمال إيطاليين.

وتُعتبر هذه سابقة في تاريخ الفاتيكان، أن يُحال كاردينال إلى التحقيقات في قضية مالية.

وسيمثل الكاردينال بيتشيو البالغ من العمر 73 عامًا، الذي كان من أقرب مساعدي البابا، أمام محكمة الكرسي الرسولي، مع المتهمين الآخرين، اعتبارا من 27 يوليو الجاري، وسيُحاكم بتهم اختلاس أموال، وإستغلال السلطة، وممارسة ضغوط على شهود في هذه القضية، التي بدأت وسائل الإعلام الإيطالية تكشفها في سبتمبر 2020، عندما أقاله البابا فرنسيس.

وقال الكاردينال في بيان نشره مقرَبون منه اليوم السبت، إنه "ضحية مؤامرة"، مضيفين أنه بريء للغاية.

هذا المحتوى من

BBC
الفاتيكان الفساد الكاردينال أنجيلو بيتشيو لندن

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