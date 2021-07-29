تركيا تبدأ تحقيقات في حرائق الغابات

إسطنبول- (د ب أ):

بدأت تركيا "تحقيقات شاملة " للكشف عن السبب وراء العديد من حرائق الغابات التي شبت في محافظات مختلفة وأغلبها في بلدات ساحلية تجذب السياح.

جاء ذلك في تغريدة لفخر الدين ألتون المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تويتر.

بدأت حرائق الغابات في محافظات أنطاليا وأيدين وعثمانية وأضنة ومرسين وموغلا على مدار الأيام القليلة الماضية.

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" اليوم الخميس أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات في أنطاليا جنوب غربي البلاد.

وأصيب 122 شخصا ، 58 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.