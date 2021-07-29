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زلزال بقوة 8.2 قرب سواحل ألاسكا.. وتحذير من تسونامي

11:03 ص الخميس 29 يوليه 2021
زلزال بقوة 8.2 قرب سواحل ألاسكا.. وتحذير من تسونامي

مقياس ريختر

نيويورك- (د ب أ):

أفادت بيانات أولية صادرة عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، الخميس، بأن زلزالا بقوة 8.2 درجات على مقياس ريختر ضرب قرب شواطئ ألاسكا.

وقال المركز الجيولوجي إن الزلزال وقع على بعد 91 كيلومترا من منطقة بيري فيل في ألاسكا وعلى عمق 29 ميلا (نحو 46.7 كيلومترا).

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المركز أنه أعقب الزلزال هزتان ارتداديتان على الأقل بلغت قوتهما 6.2 و5.6 على مقياس ريختر.

وأصدر مركز الخدمات الجوية تحذيرا من احتمال وقوع أمواج تسونامي في عدد من المناطق بألاسكا وكذلك مناطق في هاواي.

زلزال هزة أرضية ألاسكا تسونامي ريختر

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