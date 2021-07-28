فرنسا تدعو لتعيين رئيس وزراء لتونس وسط ترقب لخارطة الطريق

باريس - (ا ف ب)

دعت فرنسا الأربعاء على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان إلى تعيين رئيس وزراء في تونس "بسرعة"، حسبما أفادت متحدثة باسم الوزارة، مشيرة إلى أن لودريان شدد في مكالمة مع نظيره التونسي عثمان الجرندي على "أهمية تعيين رئيس وزراء بسرعة وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات التونسيين". وبعد تولي الرئيس قيس سعيّد لزمام السلطة التنفيذية، يترقب التونسيون ما ستكون عليه خارطة طريق المرحلة المقبلة.

حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء على تعيين رئيس وزراء "بسرعة" في تونس بعد تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة التنفيذية.

وشدد لودريان في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي على "أهمية تعيين رئيس وزراء بسرعة وتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية تطلعات التونسيين"، حسبما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.

وأكد المسؤول الفرنسي على "ضرورة الحفاظ على الهدوء وسيادة القانون، والسماح بعودة المؤسسات الديمقراطية التونسية إلى عملها الطبيعي بشكل سريع".

وكانت باريس أعلنت في أول رد فعل الاثنين الماضي إنها "تأمل احترام دولة القانون وعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي في أقرب وقت، بحيث تستطيع التركيز على التصدي للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".

كما دعت الخارجية الفرنسية "جميع القوى السياسية في البلاد إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للبلاد".

ترقب لخارطة الطريق

وبعد أكثر من 48 ساعة على تولي الرئيس قيس سعيّد للسلطة التنفيذية، يترقب التونسيون ما ستكون عليه خارطة طريق المرحلة المقبلة، فيما يحذر المجتمع المدني من أي تمديد "غير شرعي" لفترة تجميد عمل البرلمان.

وجمّد سعيّد ليل الأحد أعمال البرلمان لمدة شهر وأعفى رئيس الحكومة هشام مشيشي من مهامه وتولى بنفسه السلطة التنفيذية، في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية فاقمتها تداعيات فيروس كورونا.

وتثير هذه التدابير قلق أطراف عدة في الداخل والخارج حيال مصير الديمقراطية التونسية الفتية. لكن الرئيس التونسي برر قراراته بـ"الخطر الداهم" الذي تواجهه البلاد في ظل أزمة سياسية عميقة أدت إلى شل الحكومة والمؤسسات العامة.

وفي السياق، قال الباحث السياسي صلاح الدين جورشي إن سعيّد "أمام تحد كبير ليظهر للتونسيين والعالم أنه اتخذ القرارات الصائبة".

كما يقع على عاتق الحكومة المقبلة تحسين الظروف المعيشية للتونسيين، في وقت تطالب منظمات غير حكومية تحظى بنفوذ واسع سعيّد بوضع خارطة طريق مع جدول زمني مفصل.