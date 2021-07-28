السعودية تمنع سفر مواطنيها غير الحاصلين على لقاح كورونا

الرياض - (د ب أ)

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأربعاء منع السفر خارج المملكة إلا للمواطنين السعوديين المحصنين الذين تلقوا "كامل لقاح فيروس كورونا" أو من هم دون 12 عامًا.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعميمًا جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص، بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة.

وبحسب بيان للهيئة فإن التعميم نص على السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين السعوديين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة.

وذكرت الهيئة، أنه يستثنى من ذلك المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا خارج المملكة، وكذلك المتعافون من فيروس كورونا ولم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب بالفيروس وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من 9 أغسطس 2021.