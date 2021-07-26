رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: المهمة الأساسية تنفيذ المبادرة الفرنسية

بيروت - (د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أن مهمة حكومته الأساسية هي تنفيذ المبادرة الفرنسية.

وقال ميقاتي بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون: "أبلغني فخامة الرئيس نتيجة الاستشارات النيابية الإلزامية وتكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة".

وأكّد ميقاتي أنه "بالتعاون مع فخامة الرئيس نستطيع تشكيل الحكومة التي من مهامها الأولية تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان ولمصلحة الاقتصاد اللبناني".

وتابع رئيس الحكومة المكلف قائلا: "أنا اليوم خطيت هذه الخطوة لتخفيف تمديد الحريق وإخماد الحريق لا يتم إلا بتعاون كل اللبنانيين، أعلم أن الخطوة صعبة ولكني مطمئن ومنذ فترة أدرس الموضوع ولو لم يكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة لما كنت أقدمت على الأمر".

وأضاف ميقاتي: "ضروري في الخطوات الدستورية أن تكون لدي ثقة من النواب ولكن ما أطلبه هو ثقة الشعب والناس وثقة كل شاب وشابة لوحدي ليس لدي عصا سحرية ونحن في حالة صعبة جداً".

ولفت ميقاتي إلى أن مهمته "صعبة ولكنها سوف تنجح لو تضافرت جهود الجميع بدون مناكفات أو مهاترات ومن لديه أي حل فليتفضل".

وشكر رئيس الحكومة المكلف رئيس الجمهورية "والنواب الذين سموه، وأعرب عن تمنيه" التعاون مع من لم يسمني لايجاد الحلول المطلوبة".

من جهة ثانية، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن موعد استشارات تأليف الحكومة غداً الثلاثاء في المجلس النيابي.

وكان الرئيس عون التقى بعد ظهر اليوم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بعد انتهاء الاستشارات النيابية وأبلغه تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة بعد تسميته من 72 نائباً من أصل 118.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس عون استدعى الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على 72 صوتا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3 نواب.