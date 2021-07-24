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بريطانيون يعودون لمنازلهم بعد التخلص من قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

08:56 م السبت 24 يوليه 2021
بريطانيون يعودون لمنازلهم بعد التخلص من قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

بريطانيا

لندن - (د ب أ)

تم السماح للمقيمين بإحدى مناطق شمال إنجلترا بالعودة إلى منازلهم وأعيد فتح المتاجر، بعد فرض قيود بسبب العثور على قنبلة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية في أحد الشوارع، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

وقالت شرطة هامبرسايد إنه تم العثور على القنبلة صباح أمس الأول الخميس على طريق "روكليف "في جوول بشرق يوركشاير، وتم تطويق المنطقة حتى تم تفجيرها بعد ظهر اليوم السبت.

وتم فرض حظر الطيران على المنطقة، وتم الطلب من الأشخاص المقيمين في الجوار البقاء في منازلهم.

وقالت شرطة هامبرسايد إن فريق التخلص من المفرقعات أكد أن القنبلة كانت حية مساء الخميس.

وقال متحدث باسم الفريق: "كإجراء احترازي، وللسماح لفريق التخلص من المفرقعات بإكمال أعمالهم التحضيرية قبل أن يتخلصوا بأمان من القنبلة، يتم فرض نطاق أمني".

وذكر الفريق بعد الساعة 0540 مساء اليوم السبت، إنه تم نزع فتيل القنبلة ورفع جميع القيود بما في ذلك إغلاق المحلات التجارية والطرق.

وأضافوا "تم الآن رفع جميع القيود بما في ذلك إغلاق جميع الطرق. شكرا لكم على سعة صدركم."

بريطانيا لندن الحرب العالمية الثانية قنبلة

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