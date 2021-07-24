مبعوثون أمريكيون وأوروبيون: لا نؤيد حكومة أفغانية مفروضة بالقوة العسكرية

روما - (أ ش أ):

ناقش مبعوثون لدى أفغانستان من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنرويج الوضع المتأزم في أفغانستان أثناء اجتماعهم في العاصمة الإيطالية روما، وأكدوا أن الصراع الأفغاني لن يحل عسكريا وأنهم لا يدعمون حكومة في أفغانستان مفروضة بالقوة العسكرية.

وقالت الدول في بيان مشترك نقلته وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية إنها تراقب الوضع في أفغانستان عن كثب، واتفقت الدول بالإجماع على دعم عملية السلام الأفغانية والدعوة لوقف إطلاق النار الشامل من بين أمور أخرى.

وحدد البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو خمسة عناصر رئيسية للحكومة المستقبلية في أفغانستان من أجل الحصول على دعم المجتمع الدولي.

وتشمل العناصر الخمسة على إنشاء حكم شامل والحق في انتخاب القادة السياسيين وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والشباب والأقليات، والالتزامات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهابيين، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وأشاد المبعوثون بالمحادثات الثنائية التي استمرت يومين بين الحكومة الأفغانية وطالبان 17 و18 يوليو وطالبوا باستمرار المحادثات على هذا النحو.