أردوغان: تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها

أنقرة - (د ب أ)

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي دون أي إذعان لتهديد وترهيب وابتزاز بعض الدوائر.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسبة الذكرى السنوية الـ98 لتوقيع "معاهدة لوزان للسلام"، حسبما أفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء.

وقال أردوغان: "نواصل إحباط المؤامرات الخائنة التي تستهدف وحدة وسلامة بلادنا واستقرار وسلامة ورخاء أمتنا".

وأضاف الرئيس التركي: "عازمون على دخول عام 2023 الذي سنحيي فيه مئوية جمهوريتنا كدولة قوية ومستقلة تنعم بالرفاه اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا".

وأردف أردوغان: "النجاحات الحاسمة التي حققناها في مختلف الساحات، بدءا من سورية وليبيا، مرورا بشرق البحر المتوسط ​​وصولا إلى مكافحة الإرهاب، هي أوضح مؤشر على إرادتنا لحماية حقوق بلادنا ومصالحها".

وأكد أردوغان أن كفاح الأمة التركية من أجل الاستقلال توج بالنصر رغم الصعوبات وقلة الإمكانات، وحظي باعتراف دولي عبر "معاهدة لوزان للسلام".

وجرى توقيع "معاهدة لوزان" في 24 يوليو 1923، بمدينة لوزان السويسرية، بين الحلفاء والقوى الوطنية التركية المنتصرة في حرب الاستقلال.

وتم إثر المعاهدة ترسيم الحدود بين تركيا واليونان، والاعتراف بالجمهورية عقب حرب الاستقلال بقيادة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ضد قوات الحلفاء (عام 1919) وتحديد وضع الأقلية التركية في اليونان.