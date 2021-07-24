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ألمانيا تقاطع مؤتمرًا لمناهضة العنصرية خوفًا من تشويه صورة إسرائيل

05:24 م السبت 24 يوليه 2021
ألمانيا تقاطع مؤتمرًا لمناهضة العنصرية خوفًا من تشويه صورة إسرائيل

الخارجية الألمانية

برلين - (د ب أ)

أعلنت ألمانيا اليوم السبت عدم مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية الذي أثار قدرا من الجدل.

وذكرت الخارجية الألمانية اليوم أن "الحكومة الاتحادية قررت عدم المشاركة في مؤتمر هذا العام بمناسبة الذكرى العشرين على مرور ما أطلق عليه مؤتمر ديربان".

كانت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية نشرت خبرا عن المقاطعة الألمانية للمؤتمر .

وينعقد ما أطلق عليه مؤتمر ديربان الرابع في الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل، بعد مرور 20 عاما على المؤتمر الأول الذي عقد لأول مرة في ديربان (جنوب أفريقيا) عام 2001.

بالإضافة إلى ألمانيا ألغت العديد من الدول مشاركتها في المؤتمر بما فيها الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وكندا وهولندا والنمسا، وبررت ذلك بمخاوف من تجديد تشويه صورة إسرائيل.

وهاجم الفلسطينيون والسوريون إسرائيل بشدة خلال المؤتمر الأول لمناهضة العنصرية في عام 2001، ووصفوها بأنها دولة عنصرية تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.

وتم دعم قضيتهم أيضا من جانب مؤتمر عقد متزامنا مع مؤتمر مناهضة العنصرية عقدته منظمات غير حكومية حشد آلاف المتعاطفين مع الفلسطينيين.

وغادر الوفد الإسرائيلي والأمريكي ديربان احتجاجا على ذلك وقتها.

وقد قاطعت ألمانيا بالفعل اجتماعين سابقين في السياق نفسه، أحدهما في جنيف عام 2009 والآخر في نيويورك عام 2011.

الخارجية الألمانية إسرائيل برلين الولايات المتحدة حقوق الإنسان الفلسطيني

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