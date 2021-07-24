Masrawy logo white

رئيس أوكرانيا يوقع مرسوما لتعزيز تعميق اندماج بلاده في الناتو

04:54 م السبت 24 يوليه 2021
رئيس أوكرانيا يوقع مرسوما لتعزيز تعميق اندماج بلاده في الناتو

فولوديمير زيلينسكي

كييف - (أ ش أ):

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما لتعزيز قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الشهر الماضي بشأن الإجراءات العاجلة لتعميق اندماج أوكرانيا في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت وكالة أنباء (انترفاكس) - في نسختها الأوكرانية، اليوم السبت إن "المرسوم ينص على تعزيز وتنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بتاريخ 4 يونيو 2021 بشأن اتخاذ التدابير العاجلة لتعميق اندماج أوكرانيا في منظمة حلف شمال الأطلسي".

وينص قرار مجلس الأمن القومي الأوكراني على أن تتعهد وزارة الدفاع الأوكرانية بتعيين ممثل عسكري لبعثة أوكرانيا لدى الناتو في أسرع وقت، بالإضافة إلى تكثيف الاستخبارات بين كييف والدول الأعضاء في الناتو.

يذكر أن أوكرانيا وجّهت في شهر مايو الماضي انتقاداً إلى حلف شمال الأطلسي لعدم تسريعه آلية انضمامها إلى التحالف، على الرغم من التوترات الكبيرة بينها وبين روسيا.

هذا المحتوى من

فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الناتو حلف شمال الأطلسي

الخبر التالى:

الكاظمي يعلن القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر في العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا