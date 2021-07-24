رئيس أوكرانيا يوقع مرسوما لتعزيز تعميق اندماج بلاده في الناتو

كييف - (أ ش أ):

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما لتعزيز قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الشهر الماضي بشأن الإجراءات العاجلة لتعميق اندماج أوكرانيا في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت وكالة أنباء (انترفاكس) - في نسختها الأوكرانية، اليوم السبت إن "المرسوم ينص على تعزيز وتنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بتاريخ 4 يونيو 2021 بشأن اتخاذ التدابير العاجلة لتعميق اندماج أوكرانيا في منظمة حلف شمال الأطلسي".

وينص قرار مجلس الأمن القومي الأوكراني على أن تتعهد وزارة الدفاع الأوكرانية بتعيين ممثل عسكري لبعثة أوكرانيا لدى الناتو في أسرع وقت، بالإضافة إلى تكثيف الاستخبارات بين كييف والدول الأعضاء في الناتو.

يذكر أن أوكرانيا وجّهت في شهر مايو الماضي انتقاداً إلى حلف شمال الأطلسي لعدم تسريعه آلية انضمامها إلى التحالف، على الرغم من التوترات الكبيرة بينها وبين روسيا.