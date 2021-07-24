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باكستان تسجل 1841 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا

08:23 ص السبت 24 يوليه 2021
باكستان تسجل 1841 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):
سجلت باكستان 1841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و1875 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" اليوم السبت، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 32 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و971 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 924 ألفا و782 حالة، بعدما تماثلت 1310 حالات للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 54 ألفا و122 حالة.​

هذا المحتوى من

Asha
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666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

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