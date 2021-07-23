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الصين تفرض عقوبات على أفراد أمريكيين بسبب أمريكى من مخاطر العمل بهونج كونج

06:25 م الجمعة 23 يوليه 2021
الصين تفرض عقوبات على أفراد أمريكيين بسبب أمريكى من مخاطر العمل بهونج كونج

وزارة الخارجية الصينية

بكين - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات انتقامية على الولايات المتحدة بسبب تحذيرها لقطاع الأعمال الأمريكى من المخاطر المحدقة بعملياته فى هونج كونج ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وفرضت الصين عقوبات على سبعة أفراد، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبر روس.

ومن بين الأفراد الآخرين كارولين بارثولوميو، رئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية وصوفي ريتشاردسون مديرة شؤون الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وزارة الخارجية الصينية هونج كونج الصين

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