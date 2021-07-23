ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان تعزيز التعاون هاتفيا

أبوظبي - (د ب أ):

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات اتصالا هاتفيا من نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل.

وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن رئيس وزراء إسرائيل قدم التهاني إلى ولي عهد أبوظبي بمناسبة عيد الأضحى ومزيدا من التقدم والرخاء لدولة الإمارات وشعبها، فيما أعرب عن محمد بن زايد عن شكره وتقديره لرئيس وزراء إسرائيل متمنياً أن يعم الخير والسلام والأمان البشرية جمعاء.

كما هنأ ولي عهد أبوظبي بينيت بتولي منصب رئيس وزراء إسرائيل معربا عن تطلعه للعمل سويا لأجل السلام والاستقرار والتنمية لصالح المنطقة وجميع شعوبها والعالم أجمع.

وتم خلال الاتصال استعراض تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، خصوصا ما يتعلق بمساعي تحقيق السلام والازدهار.