Masrawy logo white

الهند تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا و483 وفاة

07:41 ص الجمعة 23 يوليه 2021
الهند تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا و483 وفاة

الهند

نيودلهي - أ ش أ:

سجلت الهند 35 ألفا و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و293 ألفا و62 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 483 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 419 ألفا و470 شخصا.

وأفادت بأن 38 ألفا و740 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و468 ألفا و79 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 405 آلاف و513 حالة.​

هذا المحتوى من

Asha
الهند فيروس كورونا نيودلهي لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا