الهند تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا و483 وفاة

نيودلهي - أ ش أ:

سجلت الهند 35 ألفا و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و293 ألفا و62 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 483 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 419 ألفا و470 شخصا.

وأفادت بأن 38 ألفا و740 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و468 ألفا و79 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 405 آلاف و513 حالة.​