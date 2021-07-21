Masrawy logo white

إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 6 ملايين و290 ألفا

09:37 م الأربعاء 21 يوليه 2021
إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 6 ملايين و290 ألفا

إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 6 ملايين و290 ألفا

جنوب إفريقيا - (أ ش أ)

بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا داخل القارة الإقريقية، من بين 55 دولة، 6 ملايين و290 ألفًا و919 إصابة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.
وأفاد موقع "أوول أفريقا" اليوم الأربعاء، نقلًا عن أحدث بيانات أصدرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، بأن 39 مليونا و472 ألفًا و769 شخصًا، تمكنوا من الحصول على اللقاح عبر القارة.
وأشارت البيانات إلى أن حصيلة الوفيات المبلغ عنها في إفريقيا منذ بدء تفشي الوباء بلغت 159 ألفًا و585 حالة وفاة، بينما تعافى 5 ملايين و457 ألفًا و693 مريضًا من الفيروس حتى الآن.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا افريقيا إصابات كورونا

الخبر التالى:

نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور الصين وسلطنة عمان الأسبوع المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

769

متعافون اليوم

283813

إجمالي الإصابات

16457

إجمالي الوفيات

225068

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر بالفيديو.. مباراة جالاتا سراي وأيندهوفن بأبطال أوروبا.. مصطفى محمد بديلاً

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا