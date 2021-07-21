إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 6 ملايين و290 ألفا

جنوب إفريقيا - (أ ش أ)

بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا داخل القارة الإقريقية، من بين 55 دولة، 6 ملايين و290 ألفًا و919 إصابة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

وأفاد موقع "أوول أفريقا" اليوم الأربعاء، نقلًا عن أحدث بيانات أصدرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، بأن 39 مليونا و472 ألفًا و769 شخصًا، تمكنوا من الحصول على اللقاح عبر القارة.

وأشارت البيانات إلى أن حصيلة الوفيات المبلغ عنها في إفريقيا منذ بدء تفشي الوباء بلغت 159 ألفًا و585 حالة وفاة، بينما تعافى 5 ملايين و457 ألفًا و693 مريضًا من الفيروس حتى الآن.