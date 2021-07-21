روسيا تصمم قناعا للحماية من جميع الفيروسات بنسبة 100%

روسيا - (أ ش أ)

صنعت شركة "كريت" (KRET) الروسية قناعًا خاصًا يحمي البشر من الفيروسات بنسبة 100%، بما في ذلك فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، اليوم /الأربعاء/، بأنه عند استخدام القناع، يتم استبعاد إمكانية الإصابة بأي مرض من خلال الاتصال المباشر مع المرضى تمامًا، مشيرة إلى أن القناع الواقي اجتاز بالفعل اختبارات ترشيح وتحلل الفيروسات في المعهد (48) التابع لوزارة الدفاع الروسية.

كما تم عرض المنتج في جناح الشركة في معرض "ماكس 2021" الجوي، الذي يقام في جوكوفسكي، بالقرب من موسكو، ومن المتوقع اعتماد المنتج العام المقبل.