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بريطانيا: "العزل" أهم إجراء لوقف انتشار كورونا

02:46 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
بريطانيا: "العزل" أهم إجراء لوقف انتشار كورونا

بريطانيا

لندن- (د ب أ):

أكدت الحكومة البريطانية أن الأشخاص الذين طلبت منهم إدارة الصحة الوطنية، عن طريق التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول، أن يقوموا بعزل أنفهسم، لا يمكنهم تجاهل تلك النصيحة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد أن قال أحد الوزراء في وقت سابق، إن أمر الخضوع للعزل "اختياري"، وليس ملزما من الناحية القانونية.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، لوكالة "برس أسوسيشن" البريطانية للانباء: "يظل العزل أهم إجراء من الممكن أن يتخذه المواطنون لوقف انتشار الفيروس".

وتأتي الرسائل المختلطة، بعد أن قال وزير الدولة البريطاني للأعمال، بول سكولي، لـ "راديو تايمز" اليوم الثلاثاء، إن "أمر (الخضوع للعزل) متروك للأفراد وأرباب العمل".

بريطانيا الحكومة البريطانية بوريس جونسون فيروس كورونا

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