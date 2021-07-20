بايدن: الاقتصاد الأمريكي حقق تقدما ملموسا في الأشهر الستة الماضية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي حققت معدلات نمو أكبر عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وقال بايدن ـ خلال كلمة نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية الفضائية مساء اليوم الإثنين إن الاقتصاد الأمريكي حقق تقدما ملموسا خلال الأشهر الستة الماضية.

قدم بايدن صورة عن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، وقال: "حققنا نموا قياسيا وفرص عمل جديدة قياسية وارتفاعا في رواتب الموظفين رغم جائحة كورونا".

وكشف بايدن خلال حديثه عن توفير أكثر من 3 ملايين وظيفة جديدة منذ أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المساعدات الجديدة التي بدأت مصالح الضرائب بتقديمها من شأنها إنقاذ بعض الأسر.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاستراتيجية الاقتصادية ستعزز الاستثمار وتفتح المجال أمام خلق مزيد من فرص العمل، معربا عن رغبته في إعادة النظر في منظومة الضرائب.

ودعا بايدن، مواطنيه إلى تلقّي التطعيم، معتبرا ذلك "أكثر الأمور وطنيّةً على الإطلاق".

وكان بايدن قال - في خطاب ليلة الاحتفال بعيد الاستقلال في الرابع يوليو الجاري - إن وباء كوفيد-19 "لم يهزم بعد"، في وقت تتصاعد المخاوف حيال المتحورة دلتا التي تنتشر في عدد من البلدان بينها روسيا مهددة بإثارة موجة جديدة من الإصابات.