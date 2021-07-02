إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان

رام الله - (أ ش أ):

أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم صحفيون، بالاختناق الشديد اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم إقليم قلقيلية مراد شتيوي - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بأن جيش الاحتلال استهدف المشاركين في المسيرة بوابل من قنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أن كل ما مارسه الاحتلال من وسائل قمعية بمختلف أشكالها لم يثن أهالي القرية عن الاستمرار في الخروج في مسيرتهم يومي الجمعة والسبت، حتى تحقيق كامل أهدافها.