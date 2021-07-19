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رئيس الوزراء الاسرائيلي يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

03:05 م الإثنين 19 يوليه 2021
رئيس الوزراء الاسرائيلي يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

نفتالي بينيت

وكالات:

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، مسلمي إسرائيل والدول الأخرى بحلول عيد الأضحى، داعيا مسلمي بلاده لتوخي الحذر أثناء الاحتفالات وارتداء الكمامات، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "يا مواطني إسرائيل المسلمين والدروز، باسم حكومة إسرائيل أهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي سيصادف يوم غد".

وأضاف: "إلى جانب فرحة العيد، أرجوكم توخي الحذر وأدعو جميع المحتفلين الذين لم يتلقوا التطعيم بعد إلى القيام بذلك الآن وإلى ارتداء الكمامات".

وتابع: "باسم الحكومة الإسرائيلية، أتمنى عيدا سعيدا أيضا لجيراننا من مواطني دول المنطقة، وعلى رأسها مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة التي افتتحت في الأسبوع الماضي سفارتها في إسرائيل، والبحرين التي سترسل سفيرها إلى البلاد قريبا، والمغرب والسودان. أتمنى لكم جميعا عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير".

نفتالي بينيت عيد الأضحى مسلمي إسرائيل

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