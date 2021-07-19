كازاخستان تُسجل 5317 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

نور سلطان-(أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة في جمهورية كازاخستان، 5 آلاف و317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 494 ألفا و222 حالة.

وذكرت الوزارة ـ في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الاثنين - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1896 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 431 ألفا و965 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 47 ألفا و828 مريضاً، منهم أكثر من 14 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت الوزارة اليوم أن 4 ملايين و895 ألفا و174 شخصا حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن من بينهم 2 مليون و798 ألفا و360 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.