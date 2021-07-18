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ماليزيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا

10:33 م الأحد 18 يوليه 2021
ماليزيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا

ماليزيا

كوالالمبور - (د ب أ)

سجلت ماليزيا اليوم الأحد أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، حيث رصدت 153 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة .

وذكرت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية أن هذا هو اليوم السابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 100 وفاة.

وسجلت البلاد 138 حالة وفاة أمس مقابل 115 وفاة يوم الجمعة و110 الخميس.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن 905 آلاف و851 إصابة، والوفيات 6866، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

ماليزيا كوالالمبور فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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