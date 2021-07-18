روسيا تسجل أعلى نسبة وفيات أسبوعية بفيروس كورونا

موسكو - (أ ش أ):

بلغت حصيلة الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا أعلى مستوى لها منذ بداية الوباء، وفقًا لبيانات مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح المركز -حسبما أوردته وكالة (تاس) الروسية- أنه خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجاري، تم تسجيل 5417 حالة وفاة ناجمة عن العدوى الجديدة بالفيروس، وتعد تلك الأعداد هي الأعلى منذ بداية الوباء.

وأشار المركز إلى أن الوضع تحسن بشكل ملحوظ في بعض المناطق التي تعتبر من النقاط الساخنة الرئيسية للعدوى مثل العاصمة موسكو، ولكن في بعض أجزاء البلاد الأخرى، لا يزال الوضع معقدًا.

ومن ناحية أخرى، تباطأ معدل نمو الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، فخلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو، تم تسجيل 174 ألفا و800 إصابة جديدة، وهو ما يتجاوز قيم الأيام السبعة السابقة بنسبة 1.4% فقط.

وبحسب مركز الأزمات، فقد تم اكتشاف 5 ملايين و958 ألفا و133 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء في البلاد، وهو ما يزيد قليلاً عن 4% من السكان.