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السعودية تعلن عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج

08:29 م الأحد 18 يوليه 2021
السعودية تعلن عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج

موسم الحج _أرشيفية

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبدالعالي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تحرص على خلو الحج من أي وباء".

وأشار إلى أن الوزارة لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيًا، موضحًا أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج.

وانطلق اليوم الأحد موسم حج عام 1442هـ بإجمالي 60 ألف حاج من المتواجدين داخل السعودية بسبب جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

الحجاج فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية السعودية

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