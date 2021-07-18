السعودية تعلن عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبدالعالي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تحرص على خلو الحج من أي وباء".

وأشار إلى أن الوزارة لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيًا، موضحًا أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج.

وانطلق اليوم الأحد موسم حج عام 1442هـ بإجمالي 60 ألف حاج من المتواجدين داخل السعودية بسبب جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.