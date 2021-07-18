الهند تسجل 41 ألفا و 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 41 ألفا و157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 31 مليونا و 106 آلاف و 65 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 518 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 413 ألفا و 609 حالات.​