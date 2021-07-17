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الهند تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة و560 حالة وفاة بفيروس كورونا

09:28 ص السبت 17 يوليه 2021
الهند تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة و560 حالة وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 30 ألفا و79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين بالبلاد إلى 31 مليونا و56 ألفا و908 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية اليوم السبت، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 560 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء انتشار الجائحة إلى 413 ألفا و91 شخصا.

وأفادت بأن 43 ألفا و916 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و227 ألفا و792 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 424 ألفا و25 حالة.

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