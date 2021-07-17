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حفتر: الجيش الليبي يدعم جهود إجراء الانتخابات في موعدها

12:15 ص السبت 17 يوليه 2021
حفتر: الجيش الليبي يدعم جهود إجراء الانتخابات في موعدها

خليفة حفتر

طرابلس - (أ ش أ):

قال قائد قوات القيادة العامة الليبي المشير خليفة حفتر إن قوات جيش بلاده تدعم كل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، مطالبا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.

وأشار حفتر، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى أن أهداف القيادة العامة للقوات المسلحة والبرلمان الليبي تتوحد في تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية، حسبما أفادت بوابة (الوسط) الليبية.

ودعا إلى تعزيز آليات التشاور بين الطرفين ليكونا يدا واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الاستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤية موحدة، هدفها الأساسي حماية الوطن وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.

هذا المحتوى من

خليفة حفتر ليبيا طرابلس الجيش الليبي

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